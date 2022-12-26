ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية بأمريكا إلى 31 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات الأمريكية أنه تم تأكيد 31 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف فى تسع ولايات، بما فى ذلك أربعة أشخاص قضوا فى كولورادو و12 على الأقل فى ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع على الأرجح.

ونشرت حاكمة نيويورك كاثى هوشول الحرس الوطنى فى مقاطعة آيرى وخاصة فى مدينة بافالو شمال شرقى الولاية وهى المنطقة المتأثرة بالعاصفة بشدة.

وتساقطت الثلوج التى وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام (2,4 أمتار) أمام أبواب المنازل مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية (أن دبليو أس) إن حوالى 60 % من سكان الولايات المتحدة تم تحذيرهم من العاصفة.