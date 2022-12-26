العالم اليوم - الصين تستعرض في سماء تايوان.. وتعبر "الخط المحرم"

انتم الان تتابعون خبر الصين تستعرض في سماء تايوان.. وتعبر "الخط المحرم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 07:24 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الإثنين، أن 43 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع مواصلة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقالت الصين إنها أجرت "تدريبات هجومية" في البحر والمجال الجوي حول تايوان، الأحد، ردا على ما وصفته باستفزاز تايبه والولايات المتحدة.

وعبرت الطائرات المشاركة في التوغل الأخير لفترة وجيزة خط المنتصف بمضيق تايوان، وهو منطقة عازلة غير رسمية، وفقا لخريطة قدمتها وزارة الدفاع التايوانية.

وقالت الوزارة إنه تم رصد 7 سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من تايوان، مشيرة إلى أن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لإبعاد الطائرات الصينية.

وصعدت الصين ضغوطها في السنوات الأخيرة على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي لقبول حكم بكين.

وتقول حكومة تايوان إنها تريد السلام، لكنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم.

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