الرئيس الجزائرى يوجه الحكومة بالعمل على زيادة إنتاج الغاز لتعزيز الصادرات

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وزارة الطاقة بالشروع فى العمل على زيادة إنتاج الغاز بغرض المحافظة على معدل الاستهلاك المحلى من جهة، و تقوية التصدير من جهة أخرى تنفيذا لالتزامات الجزائر مع شركائها الأجانب.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، مع مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة مشروعى قانونين يتعلقان بالقرض والنقد المصرفي، وقواعد المحاسبة الحكومية والتسيير المالي، ومسائل أخرى تخص رفع الأجور والعديد من القطاعات الاقتصادية.

وحول مسألة تطوير الهيدروجين الأخضر، ثمن تبون استراتيجية خلق مصادر جديدة للطاقة فى الجزائر، خاصة وأن العالم يتجه اليوم نحو الطاقات النظيفة، مشددا على ضرورة التحضير والدراسة الجيّدين لمشاريع هذه الاستراتيجية، موجها القطاعات المعنية بهذه الاستراتيجية، بالاعتماد على محطات تحلية مياه البحر لتطوير الهيدروجين.

كما أمر الرئيس الجزائرى الحكومة بإقرار المزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية فى مختلف التخصصات، تدفع بلاده نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف احتواء البطالة وسط الشباب؛ على ألا يزيد المسار الزمنى لإنشاء مؤسسة اقتصادية على صعيد الإجراءات الإدارية شهرًا واحدا.

وحول ملف الصناعة الدوائية، وجه الرئيس الجزائرى أعضاء الحكومة بإنتاج لقاح الأطفال والانسولين بالجزائر بدءا من 2023، ومكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها، وإلحاق أشد العقوبات بالمتورطين فيها.

كما دعا تبون أعضاء الحكومة إلى رفع الأجور خلال العامين القادمين، لتصل إجمالى الزيادات التى تم إقرارها منذ العام الجارى إلى نسبة 47 بالمائة، مع رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، فضلا عن رفع منحة البطالة .