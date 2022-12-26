العالم اليوم - بعد أداء مخيب في المونديال.. سواريز يحدد وجهته المقبلة

انتم الان تتابعون خبر بعد أداء مخيب في المونديال.. سواريز يحدد وجهته المقبلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 05:18 صباحاً - كشفت مصادر إعلامية أن لويس سواريز توصل إلى اتفاق مع نادي غريميو البرازيلي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة وجيزة، بعد أداء مخيب في كأس العالم 2022 مع منتخب أوروغواي.

وسواريز (35 عاما) حر في الانتقال إلى أي ناد حاليا بعد انتهاء عقده مع ناسيونال الأوروغواياني، نادي نشأته، الذي انتقل إليه لعدة أشهر عقب موسمين مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

ووفقا للصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، فإن سواريز وافق بالفعل على الانضمام إلى غريميو.

وفي حال تمت الصفقة، سيجتمع المهاجم المخضرم مع زميله السابق في ليفربول الإنجليزي لوكاس ليفا، الذي عاد إلى البرازيل بعد انتهاء رحلته مع لاتسيو الإيطالي الصيف الماضي.

ومر سواريز بفترة مخيبة للآمال، حيث بدا عليه التقدم في السن خلال مشاركته مع منتخب أوروغواي في مونديال قطر، علما أنه ودع من دور المجموعات.