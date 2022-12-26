العالم اليوم - عائلة بيليه تقضي ليلة عيد الميلاد في المستشفى

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 04:20 صباحاً - أمضت عائلة بيليه ليلة عيد الميلاد، السبت، مع أسطورة كرة القدم البرازيلي الذي تدهورت حالته الصحية مؤخرا، حسبما ذكروا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأُدخل بيليه (82 عاما) إلى المستشفى في ساو باولو في نهاية نوفمبر، وهو يعاني سرطان في القولون شُخص في سبتمبر 2021، والأربعاء تحدث أطباؤه عن "تطور المرض وفشل في الكليتين والقلب".

ووصل نجل بيليه، إدينيو الذي عين مؤخرا مدربا لنادي بدوري الدرجة الثانية، ليلة عيد الميلاد إلى المركز الطبي، حيث انضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.

وبعد منتصف ليل السبت الأحد في البرازيل، نشرت كيلي ناسيمنتو صورة على "إنستغرام" تظهر فيها مارسيا آوكي الزوجة الحالية للاعب كرة القدم السابق، وعدد من أفراد العائلة الآخرين، في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث يعالج بيليه.

وكتبت كيلي في تعليق على الصورة: "الجميع تقريبا. عيد ميلاد مجيد. الامتنان والحب والاتحاد والأسرة جوهر عيد الميلاد. نشكركم جميعا على كل الحب والنور الذي أرسلتموه لنا".

وفي وقت لاحق من الأحد انضم نجل بيليه جوشوا أرانتيس إلى العائلة في المستشفى، وفق منشور جديد لكيلي.

في وقت متأخر من الجمعة نشرت كيلي على "إنستغرام" صورة لبيليه وهي تعانقه على سريره في المستشفى، لا يظهر فيها سوى نصف وجهه وهو يخضع لأجهزة التنفس.

وكتبت: "ليلة أخرى معا. ما زلنا هنا في الكفاح وفي الإيمان".

وقبل نشر تقرير مقلق عن الوضع الصحي لبيليه الأربعاء، أعلنت ابنتاه أنهما ستمضيان عيد الميلاد في المستشفى مع اللاعب الأسطوري السابق.

ولم يلاحظ أي نشاط محدد السبت أمام مستشفى ألبرت أينشتاين حيث، تجمع عدد قليل من الصحفيين بانتظار أخبار عن لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات.