العالم اليوم - مفقودان بعد انهيار جليدي في النمسا

انتم الان تتابعون خبر مفقودان بعد انهيار جليدي في النمسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 04:20 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه" أن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين، بعد انهيار جليدي وقع في منطقة للتزلج الحر غربي النمسا، الأحد.

وجاء الإعلان بعد إطلاق عمليات بحث استهدفت في البداية 10 أشخاص، يُخشى أن يكونوا قد دفنوا تحت الجليد.

ماذا حدث؟

• ذكرت الوكالة أن الانهيار الجليدي وقع بعد ظهر الأحد، وأنه جرى نشر عدة طائرات مروحية وفرق بحث بعد الحادث مباشرة.

• نقلت "إيه بي إيه" عن مكتب للسياحة، قوله إن الاشتباه بفقدان 10 أشخاص تحت الانهيار استند لمقطع صوره متزلجون، أظهر قرب متزلجين آخرين من موقع الانهيار.

• نقل أحد الأشخاص الذين أنقذوا جوا إلى مستشفى للعلاج من إصابته.

• قال المسؤول الأمني المحلي كريستيان غانتنر للوكالة، إن مصابا آخر تمكن من إنقاذ نفسه ونقل لمستشفى آخر، فيما لم يصب 6 آخرون ظهروا في المقطع المصور بأذى.

• أوضحت الوكالة أن مصير الاثنين المتبقيين لا يزال غير معروف.

وتسوق منطقة "ليخ زورس" لنفسها على أنها "إحدى أفضل مناطق التزلج في العالم"، وجزء من مهد رياضة التزلج على جبال الألب.

وذكر موقع المنتجع على الإنترنت أن منطقة التزلج أُغلقت، وسيصدر تحديث بشأن التزلج صباح الإثنين.