النمسا.. العثور على 8 ناجين من انهيار ثلجى والبحث مستمر عن مفقودين

جدة - نرمين السيد - وحدث الانهيار الثلجى بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، فى منطقة ليخ زورز للتزلج.

وكانت الشرطة قد أعلنت بادئ الأمر أن الانهيار الثلجى "طمر عشرة أشخاص"، مستندة فى ذلك إلى تسجيل فيديو التقطه متزلّج.

وأعلن متحدث باسم الشرطة أنه تم إنقاذ شخص فيما تمكّنت امرأة من إنقاذ نفسها بنفسها وتوجّهت إلى المستشفى.

وفى تصريح لوكالة فرانس برس قال مدير مكتب السياحة المفوّض بالتواصل بشأن سير العمليات هيرمان فيرتشر "لا زلنا من دون معلومات حول شخصين ونواصل البحث".

وتشارك فى عمليات البحث طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب الأثر.

ولم يتم كشف أى تفاصيل عن هويات الأشخاص المعنيين.