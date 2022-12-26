العالم اليوم - بالفيديو.. انفجارات في قاعدة جوية غربي روسيا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انفجارات في قاعدة جوية غربي روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 03:22 صباحاً - سمعت انفجارات في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال الأمامية في أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

ولم يصدر تأكيد رسمي على الفور للانفجارات، كما لم يتسنى التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.

وقالت وكالة أنباء "أر بي سي" الأوكرانية إن انفجارين وقعا، كما ذكر موقع بازا الإخباري الروسي نقلا عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسمع دوي انفجار.

وكانت القاعدة تعرضت في الخامس من ديسمبر لهجمات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية.

وتقع قاعدة إنجلز في منطقة ساراتوف غربي روسيا، قرب نهر فولغا.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن طائرات مقاتلة تتمركز في هذه القاعدة الجوية، بعضها يشارك في الضربات العسكرية الروسية المتواصلة على أوكرانيا، كما تضم قاذفات استراتيجية قادرة على حمل رؤوس نووية.