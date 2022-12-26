الولايات المتحدة تصعد من غاراتها على عناصر داعش في سوريا

جدة - نرمين السيد - فى ديسمبر، قال الجيش الأمريكى إنه نفذ ما لا يقل عن 10 عمليات وغارات، وفقًا لمسؤولين فى القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولين عن العمليات العسكرية الأمريكية فى معظم أنحاء الشرق الأوسط، بحسب صحيفة "وول ستريت".
وقال متحدث باسم القيادة إن ذلك شمل ثلاث عمليات يوم الثلاثاء مع قوات سوريا الديمقراطية، حليف الولايات المتحدة فى سوريا، أدت إلى اعتقال ستة من عناصر داعش.
وأدت تلك المداهمات إلى القبض على ما وصفه الجيش بأنه مسؤول إقليمى كبير فى تنظيم داعش يُدعى "الزبيدي".
وقال مسؤولون عسكريون إن 8 غارات أخرى، من بينها سبع فى وقت سابق هذا الشهر وواحدة أخرى فى أوائل أكتوبر، قتلت أو ألقت القبض على نشطاء آخرين من داعش .
وأقر المسؤولون الأمريكيون بأن القيادة المركزية نفذت غارات إضافية فى سوريا، لكن مسؤولى القيادة امتنعوا عن تقديم تفاصيل عن أى من الغارات الأخرى.
وقال مسؤولون إن الغارات البرية والعمليات الأخرى تبقى تنظيم داعش فى حالة تأهب لكنها لا تخلو من المخاطر.
وفى إحدى الغارات الأخيرة، كانت القوات الأمريكية على الأرض لمدة ثلاث ساعات تقريبًا حيث اشتبكت فى إطلاق نار كثيف واعتقلت فى النهاية أفرادًا وجمعت معلومات استخبارية فى الموقع.
وقال الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية، إن كل عملية يتم التخطيط لها بعناية وتأخذ فى الاعتبار مخاطر مثل هذه الغارات بعد إجراء تقييمات بشأن المعلومات الاستخبارية.
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