العالم اليوم - انحرف القطار فتسمم 51 شخصا

انتم الان تتابعون خبر انحرف القطار فتسمم 51 شخصا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 02:21 صباحاً - أصيب 51 شخصا بالتسمم بعد انحراف قطار ينقل الأمونيا وتسرب حمولته جنوب شرقي صربيا، حسبما أفاد مسؤولون، الأحد.

وقال فلادان فاسيتش رئيس بلدية مدينة بايروت التي وقع فيها الحادث، إن تسرب الأمونيا تسبب في "51 حالة تسمم".

وأضاف المسؤول المحلي في مؤتمر صحفي، أن 7 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل ما حدث

• أفادت وزارة الداخلية في بيان أن القطار خرج عن مساره مساء، مما أدى إلى "تسرب (الأمونيا) وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء".

• أعلنت السلطات حالة الطوارئ في الجزء المتضرر من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ودعت السكان إلى التزام منازلهم.

• قال مسؤولون إن القطار المكون من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا المجاورة، ولم يسجل وقوع إصابات أخرى ناتجة عن خروجه عن مساره.