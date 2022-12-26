مدير مركز الأهرام لـ«القاهرة الإخبارية»: ملف الصين وتايوان شديد التعقيد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ملف الصين وتايوان سيظل يفرض نفسه على المنطقة، ويتدخل فى العلاقات الصينية الأمريكية.





وأضاف "فايز"، خلال ظهوره مع الإعلامى أحمد أبوزيد، ببرنامج "هذا المساء"، والمٌذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الملف الصينى التايوانى، ملف شديد التعقيد، مشيرًا إلى أن ما تجريه الصين من تدريبات عسكرية حول تايوان، يعتبر رد على ما اعتبرته الصين تراجع من الولايات المتحدة الأمريكية عن مبدأ "صين واحدة".

وتابع حديثه قائلًا، إن الصين تأكدت من هذا التراجع، بعدما أقر الكونجرس الأمريكى موازنة الدفاع لسنة 2023 والتى تضمنت مساعدان عسكرية لتايوان بقيمة 10 ملايين دولار.

واستكمل مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذا التصرف من الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرته الصين تصرفًا عدائيًا تجاههم، كما اعتبرته تراجع عن الالتزام الأمريكى بمبدأ "صين واحدة".