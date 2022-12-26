العالم اليوم - بعد رونالدو.. النصر السعودي مهتم بنجم تشلسي

انتم الان تتابعون خبر بعد رونالدو.. النصر السعودي مهتم بنجم تشلسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 01:23 صباحاً - بالإضافة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يسعى نادي النصر السعودي أيضا إلى التعاقد مع لاعب وسط تشلسي الإنجليزي نغولو كانتي، حسبما كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي.

وذكر المصدر أن النصر مهتم بالتعاقد مع الفرنسي كانتي، الذي ينتهي عقده مع الـ"بلوز" في نهاية الموسم الحالي (صيف 2023).

وأشار إلى أن الفريق السعودي يرغب في ضم كانتي (31 عاما) خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر.

وأوضحت مصادر مقربة من النصر للموقع الفرنسي أن كانتي "لا يعارض فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي".

وعانى كانتي إصابات متكررة في الأشهر الأخيرة جعلته يغيب على تشلسي منذ بداية الموسم الجاري، فضلا عن غيابه عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022.

وفي وقت سابق، أعلن مدرب تشلسي غراهام بوتر أن كانتي سيواصل الغياب عن الفريق في الأسابيع المقبلة، حيث من المتوقع أن يعود إلى الميدان في مارس المقبل.