نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كارتون نتورك CN بالعربية الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قناة كارتون نتورك بالعربية من أفضل قنوات الأطفال، فهي تعتبر من أكثر قنوات الأطفال متابعة في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تقدم محتوى جيد ومتنوع من خلال عرض برامج منوعة من الرسوم المتحركة، والتي نجحت منذ انطلاقها في عام 2010 في جذب ملايين المشاهدات.

حيث تتميز قناة كارتون نتورك بتقديم العديد من مسلسلات الأنمي وأفلام الكرتون والرسوم المتحركة المحببة للأطفال، والمدبلجة إلى اللغة العربية، ونتعرف الآن في هذا المقال على أحدث الترددات الجديدة لقناة كارتون نتورك بالعربية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة كارتون نتورك بالعربية الجديد على القمر الصناعي النايل سات

تتميز قناة كارتون نتورك بتقديم العديد من الأفلام والمسلسلات الكارتونية المنوعة، والمميزة بشخصياتها الكارتونية المحببة التي نالت استحسان الملايين من الأطفال حول العالم، مثل شخصية غامبول وغيره من الشخصيات المميزة لقناة كارتون نتورك، ونتعرف الآن على تردد قناة كارتون نتورك على القمر الصناعي النايل سات، كالتالي: –

التردد: 12226 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 الجودة: HD

تردد قناة كارتون نتورك بالعربية على القمر الصناعي عرب سات

يمكن استقبال قناة كارتون نتورك في المملكة العربية السعودية وغرب آسيا ودول الخليج وبلاد الشام، من خلال القمر الصناعي عرب سات، على التردد التالي: –

التردد: 11747 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4\3

برامج كارتون نتورك بالعربية

تقدم قناة كارتون نتورك بالعربية الكثير من الأفلام والمسلسلات الكارتونية، والبرامج الترفيهية والتعليمية، ومن أهم برامجها المميزة ” مختبر دكستر – سكاتوونى – أبطال التايتنز – بينغو – جوجو بطل الحكاية – مغامرات تشاك والأصدقاء – بانانا في البيجاما – سباقات مضحكة – توم وجيري – مستر بين – سكوبي دو ورجل الثلج – السنافر – مغامرات تويتي ” وغيرها من البرامج المميزة والمحببة للأطفال.

قناة كارتون نتورك بالعربية

هي إحدى القنوات المتخصصة في عرض الرسوم المتحركة والموجهة للأطفال، والتي حرصت على تقديم محتوى جيد ومتميز للأطفال منذ انطلاقها، حيث كان البث الأول لقناة كارتون نتورك بالعربية في 10 أكتوبر 2010، بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي إحدى قنوات شبكة كارتون نتورك العالمية، التي تمتلكها شركة ترنر برودكاستيج سيستم، المتخصصة في مجال الرسوم المتحركة والموجهة للأطفال، وتقدم برامجها بشكل مجاني على مدار اليوم، وبجودة عالية في أوروبا والشرق الأوسط.