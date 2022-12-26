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عمر شويل - جدة انتهت منذ قليل مباراة الأهلي ضد فريق سموحة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز المصري، وذلك بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، حيث لم يقبل النادي الأهلي الهدية التي منحها له نادي الزمالك في الابتعاد بصدارة الدوري، حيث استطاع فريق سموحة أن يفرض طريقة لعبه مع النادي الأهلي، ولم يستطع مهاجمي النادي الأهلي فتح أي ثغرة في طريقة الدفاع التي لعب بها طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة.

الأهلى يقع في فخ التعادل ويرفض استلام هدية الزمالك بالابتعاد بصدارة الدوري:-

بهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى 23 نقطة، محتلاً لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يرتفع رصيد فريق سموحة إلى ثمان نقاط ليحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري.

بهذه النتيجة استطاع نادي سموحة في وقف انتصارات النادي الأهلي، وانتزاع نقطة من المارد الأحمر كانت كفيله بتوسيع الفارق بينه وبين غريمة التقليدي نادي الزمالك، خاصة وأن نادي الزمالك قد منح النادي الأهلي هدية بتعادله مع نادي المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022.

بانتهاء مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري، ووفقاً لنتائج مباريات اليوم، يظل النادي الأهلي متربعاً على قمة الجدول برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن منافسه التقليدي الفارس الأبيض، بينما يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، وذلك بعد تعادله في مباراته التي أقيمت اليوم ضد فريق المقاولون العرب، والفارق بين الناديين الكبيرين في النقاط ليس كبيراً فهما نقطتين فقط، وأي تعثر للنادي الأهلي لا قدر الله سوف يستفيد منها بشكل جيد نادي الزمالك، أما أي تعثر لنادي الزمالك فيعد هدية منه للنادي الأهلي، حيث سيسمح له بتقليص الفارق في النقاط بين الناديين.

تشكيل النادي الأهلي ضد سموحة في مباراة اليوم:-

ضم تشكيل النادي الأهلي في مباراته التي انتهت بالتعادل السلبي مع فريق سموحة ما يلي:-