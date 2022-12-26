نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تعليق الدراسة في مدارس الباحة وجميع المحافظات اليوم الإثنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعليق الدراسة في مدارس الباحة وجميع المحافظات اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، وتحويل الدراسة إلى منصة مدرستي بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الشديدة التي تضرب البلاد اليوم، لذا فقد اتخذت الحكومة السعودية قرار مفاجئ بتعليق الدراسة حفاظاً على صحة وسلامة الأبناء والبنات طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة الذين يداومون على الدراسة يومياً، في الوقت ذاته اتجهت وزارة التعليم السعودية إلى تحويل التعليم اليوم الإثنين إلى المنصة التعلمية مدرستي.

تعليق الدراسة في مدارس الباحة وجميع المحافظات التابعة لها

بدأت منذ ساعات قليل أعلان وزارة التعليم السعودية تعطل الدراسة حضوريا وتحويلها مباشرة إلى الدراسة عن بعد من خلال الدخول على منصة مدرستي، تلك المنصة التعليمية التي اعتمدت عليها الحكومة السعودية منذ أكثر من 3 أعوام تقريبا، ونجحت في توفير جو ملائم للطلاب والطالبات في استقبال العام الدراسي بنجاح، وحققت أهدافها بالحفاظ على حياة الأبناء والبنات منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث تتميز عملية التعليم عن بعد في منصة مدرستي بسهولة التعليم، حيث نجد في منصة مدرستي العديد من الفيديوهات التعليمية لكل مرحلة على حدة، فضلا عن وجود برامج تعليمية تخصصية، وجداول للامتحانات ومراجع مختلفة تفيد كل طالب وطالبة.

منصة مدرستي تسجيل دخول

يحتاج الطالب والطالبة تسجيل بعض البيانات لتسجيل الدخول في منصة مدرستي وإثبات الحضور وخاصة بعد بدء التعليم عن بعد وتعليق الدراسة، حيث تتم هذه العملية كالتالي:

الدخول المباشرة إلى رابط منصة مدرستي .

. التوجه إلى الدخول عبر حساب مايكروسوفت .

. سجل اسمك أو البريد الإلكتروني.

الضغط على أيقونة التالي.

سجل كلمة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الدخول على الصفحة الخاصة بك.

لذا يمكنك الآن متابعة الدروس بكل سهولة.

رابط منصة مدرستي 1444

يقبل الآلاف من الأبناء والبنات طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة وكذلك المعلمين والمعلمات علي منصة مدرستي للدخول ومتابعة الدروس التعليمية وخاصة بعد تعليق الدراسة، عبر رابط منصة مدرستي 1444.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي شرحنا فيه طريقة التسجيل في منصة مدرستي بعد تعليق الدراسة في مدارس الباحة وجميع المحافظات اليوم الإثنين.