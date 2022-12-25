كييف: بريطانيا تدعم الجيش الأوكرانى بـ900 مولد كهربائى لمواجهة الشتاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 11:29 مساءً - أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، عن إرسال بريطانيا دعما يشمل نحو 900 مولدا كهربائيا، وذلك لمساعدة الجيش الأوكرانى على مواجهة ظروف الشتاء القاسى فى ظل تدهور البنية التحتية للطاقة وحدوث انقطاعات متكررة فى التيار الكهربائى بالبلاد.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية "أرسلت بريطانيا أكثر من 900 مولد كهربائي لأوكرانيا، إلى جانب ما يقرب من 15 ألف مجموعة من أدوات الطقس شديد البرودة، بما في ذلك ملابس الطقس البارد وأكياس النوم الثقيلة والخيام المعزولة، إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء /أوكرين فورم/ الأوكرانية.

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، على صفحة وزارة الدفاع البريطانية على "فيسبوك" : "نتوقع تسليم 10 آلاف مجموعة أخرى من أدوات الطقس البارد، للجانب الأوكراني بحلول عيد الميلاد".

وأعربت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن شكرها لبريطانيا على دعمها ومساعدتها.