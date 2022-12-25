محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: زيارة «زيلينسكى» لأمريكا خطأ استراتيجى

جدة - نرمين السيد - وأضاف "قناة"، خلال ظهوره عبر "سكايب" مع الإعلامى أحمد أبوزيد، فى برنامج "هذا المساء"، المٌذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أزمة متقدمة فى ملف الطاقة الدولية، فيما يتعلق بأوروبا، بالإضافة إلى تلك التنسيقات التى تحدث بين الجانبين الأمريكى والأوكرانى.

وتابع، أن زيارة الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، تعد خطئًا استراتيجيًا فى رأيه، لأنها أعربت عن التعويل على الحل العسكرى فقط.

وأردف الكاتب والمحلل السياسى، أن ما حدث لا يصب فى صالح أوكرانيا ولا فى صالح الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك تصعيد واضح فى الجانبين العسكرى والاقتصادى.