كييف: امتلاكنا لكل الأسلحة اللازمة لتحرير أراضينا مجرد مسألة وقت

جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا - فى تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "إذا قمنا بتلخيص كل المحادثات التى تجرى عبر القنوات الخلفية، ليس فقط فى واشنطن ولكن أيضًا فى البلدان الأخرى، فإن الاستنتاج هو كما يلى: جميع الأسلحة الضرورية ستكون هنا، إنها مسألة وقت فقط"، فى إشارة إلى المحادثات الجارية بين كييف ودول الغرب حول الدعم العسكرى إلى أوكرانيا.

وأوضح "كوليبا" أن هناك أسباب وراء عدم إمكانية توفير جميع الأسلحة فى وقت واحد، مُرجعا ذلك إلى "أسباب نفسية ولوجستية وسياسية"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى العمل مع كل هذه الأسباب، وسنعمل عليها".

وتابع وزير الخارجية الأوكرانى: "يعتبر توريد الأسلحة عملية فنية ولوجستية معقدة للغاية، ونحن نتعامل مع كل هذه التفاصيل مع زملاء من مؤسسات أخرى"، مشددا على أنه "لا يوجد ما يمنع أو يُحرم توريد الأسلحة من الدول الأخرى".

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تدرس تدريب جنود ومسئولين بالجيش الأوكرانى على تشغيل نظام الدفاع الصاروخى باتريوت فى قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة.

وفى سياق متصل، كشف رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال، اليوم أن الدعم الذى تلقاه قطاع الطاقة الأوكرانى من شركاء كييف الدوليين يبلغ ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكى.

وفى بيان حول مُلخص نتائج الأسبوع الماضى فى أوكرانيا، قال شميهال إن "المساعدة لقطاع الطاقة من الشركاء تكتسب زخما.. لدينا ما يقرب من 1.5 مليار دولار من الدعم المُعلن.. تصل معدات إضافية كل يوم لإصلاح البنية التحتية المتضررة.. وقد وصلت بالفعل أكثر من 200 شحنة من معدات الطاقة".

وأشار شميهال إلى أن الدولة ستخصص 150 مليون هريفنا أوكرانية لرواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم لمشاريع استثمارية فى مجال توفير الطاقة وإمدادات الطاقة.. كذلك خصصت حكومة أوكرانيا الأسبوع الماضى 400 مليون هريفنا للشركات كجزء من مشروع إى ريبوتا".

يُذكر أن أوكرانيا تلقت، اليوم الأحد، 41 مولداً قوياً مُخصصاً للمرافق الصحية والمستشفيات من جمهورية كازاخستان، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة فى بيان - نقلته "يوكرينفورم" على موقعها الإلكترونى- أنه سيتم تسليم المولدات إلى المناطق التى لا تزال تتعرض لهجمات روسية متواصلة، وهى ميكولايف ودنيبروبتروفسك وخاركيف.

ومن جانبه، أشار وزير الصحة الأوكرانى فيكتور لياشكو إلى أن "كل مولد هو ضمان للأداء المستمر لغرف العمليات وأقسام العناية المركزة ومحطات توليد الأكسجين".