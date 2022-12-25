العالم اليوم - وفاة لاعب يوفنتوس ومنتخب أوروغواي السابق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 11:22 مساءً - أعلن اتحاد كرة القدم في أوروغواي، الأحد، وفاة فابيان أونيل لاعب وسط المنتخب الوطني السابق، الذي لعب مع يوفنتوس وكالياري وبيروجيا في إيطاليا، عن عمر 49 عاما.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الإخبارية الرياضية أن أونيل نقل إلى المستشفى، السبت، وهو في حالة غيبوبة، بينما كان يعاني نزيفا بسبب مرض مزمن في الكبد.

وشارك لاعب الوسط في 19 مباراة مع أوروغواي، وكان ضمن تشكيلة بلاده في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، لكنه لم يشارك في أي مباراة.