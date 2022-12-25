الطقس السيئ.. انهيار يدفن 10 أشخاص تحت الثلوج في النمسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 10:31 مساءً - أعلنت الشرطة النمساوية أن نحو عشرة من ممارسي الرياضات الشتوية دفنوا، الأحد، في انهيار ثلجي وقع بمنطقة فورارلبرغ في غرب البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة: "تم إنقاذ شخص فيما العملية متواصلة للعثور على الآخرين"، من دون مزيد من التفاصيل. وتشارك طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب الأثر في البحث.

وحدث الانهيار الجليدي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج.

ولم ترد أي معلومات عن هوية المتضررين. ونقلت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) عن بلدية ليخ قولها "نفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ محبي الرياضات الشتوية".

وتابعت الوكالة أن نحو 100 يشاركون في البحث، وطلب المنقذون كشافات ليتسنى لهم مواصلة البحث في الظلام. وتسوق ليخ زورز لنفسها على أنها "إحدى أفضل مناطق التزلج في العالم" وجزء من مهد رياضة التزلج على جبال الألب.