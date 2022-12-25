جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بى سى" أن الطائرة فقدت أمس السبت فى أعقاب انطلاقها وعلى متنها طيار وراكب واحد فقط، وأن السلطات عثرت على الحطام اليوم على بعد 250 كيلو متر من بلدة "كاثرين" بالإقليم الشمالى. يذكر أن الإقليم الشمالى شهد هطولا غزيرا للأمطار وفيضانات خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الإعصار المدارى "إيلى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة فى أستراليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.