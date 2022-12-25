جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن فكرة الإسلاموفوبيا، أو خطاب الكراهية، أو الخطاب العنصرى تجاه الأقليات الناتجة عن حركة اللجوء فى الداخل الأوروبى، مازالت موجودة.





وأضافت "زهران"، خلال ظهورها مع الإعلامية آية لطفى، عبر برنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التغير الحادث فيما يتولع بالواقعة الأخيرة فى باريس، يتعلق مباشرة بمؤشر الرضا العام لدى الشعوب الأوروبية. وتابعت أستاذ العلاقات الدولية، أن الأمر يتعلق أيضًا بالحراك المجتمعى لدى الشعوب الأوروبية، فى الداخل الأوروبى، خاصة انها تتزامن مع جملة من التفاعلات والأحداث كانعكاس مباشر للحرب الروسية الأوكرانية. وأردف، أن تأثر ملفى الطاقة والغذاء بالحرب الروسية الأوكرانية، أحد أهم أسباب فى تصاعد الوتيرة فى الداخل الأوروبى، وحركة الاحتجاجات الحادثة بين الشعوب الأوروبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيمان زهران لـ«القاهرة الإخبارية»: الخطاب العنصرى مازال موجودًا داخل أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.