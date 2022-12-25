ارتفاع أعداد ضحايا غرق سفينة عسكرية تايلاندية إلى 18 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن السلطات انتشلت اليوم جثامين ثلاثة أشخاص، فيما لا زال 11 شخصا فى عداد المفقودين وكانت السلطات أنقذت 76 من إجمالى 105 أشخاص هم عدد أفراد طاقم السفينة.
ولا زالت عمليات البحث جارية بمساعدة تقوم طائرات مروحية وطائرات دون طيار وسفن حربية بهدف تمشيط المنطقة على أمل العثور على ناجين أو انتشال جثث الضحايا.
ووفقا للقوات البحرية، أدت الرياح والأمواج القوية إلى دخول مياه البحر إلى السفينة، ما تسبب فى تلف نظامها الكهربائى وفقدان الطاقة الأساسية ومن ثم دخول المزيد من المياه ثم انقلابها.
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