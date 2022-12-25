دبلوماسى روسى سابق لـ«القاهرة الإخبارية»: شروط أوكرانيا تعجيزية «فيديو»

وأضاف "زاسبكين"، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر خاصية "سكايب"، أن تصريحات "بوتين" ظهرت وكأنها إجابة على السؤال المتعلق بوصول العلاقات الروسية مع الدول الغربية إلى وضع خطير جدًا.
وتابع الدبلوماسى الروسى السابق، أن هذا يعنى أن روسيا منذ البداية وقبل بدء العملية العسكرية على أوكرانيا، كانت على استعداد للتفاوض، وهو الأمر الذى مازال قائمًا، مع تحميل مسئولية عدم إجراء مفاوضات على الجانب الأوكرانى.
واستكمل، أن الشروط الأوكرانية تعتبرها روسيا شروط تعجيزية بشكل واضح وصريح، مع الوضع فى الاعتبار الموقف الأمريكى الذى لا يشجع على إجراء أى مفاوضات، بعد أن سلمت أوكرانيا منظومة دفاع جوى.
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