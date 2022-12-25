العالم اليوم - السعودية واليابان.. تعاون بمجال الاقتصاد الدائري للكربون

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - وقعت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، مذكرة تعاون مع اليابان في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون، وإعادة تدوير الكربون، والهيدروجين النظيف، ووقود الأمونيا.

وأضافت وزارة الطاقة السعودية على حسابها في "تويتر" أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان وقع على المذكرة مع نيشيمورا ياسوتوشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، الذي يزور المملكة حاليا.

ويعقد الوزيران الاجتماع الوزاري الأول لـ"الحوار الوزاري السعودي الياباني للطاقة" في العاصمة السعودية الرياض.

وتنظم وزارة الاستثمار السعودية، الاثنين، "منتدى الاستثمار السعودي الياباني" في الرياض، بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين في جميع المجالات.

ويستعرض المنتدى فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إضافةً إلى جلسات النقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية في مجالات مختلفة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية واليابانية.

ويهدف المنتدى لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

كما سيتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.