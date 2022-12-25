مقتل قياديين من داعش شمالي العراق

مقتل قياديين من داعش شمالي العراقأعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الأحد، مقتل قياديين بارزين من تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة قضاء مخمور جنوب شرقي الموصل شمالي العراق.

وقالت شرطة نينوى في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية إن أحد القياديين كان يطلق عليه "والي جبل قره جوغ"، وتمكنت القوات من تفجير نفقٍ كانا يتحصنان به في جبل مخمور، والعثور بحوزتهما على أسلحة وأعتدة.

من جهه أخرى، عثرت القوات المساندة، اليوم، على وكر به مواد لوجستية وغذائية وأنواع من الأعتدة تابعة لـ "داعش" في زور المقدادية شمال شرقي العراق.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" في مختلف محافظات البلاد، لا سيما أن التنظيم يستهدف عناصر الجيش والشرطة عبر كمائن وهجمات مسلحة.

