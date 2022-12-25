خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية الكويت 2023 بالرقم المدني ورقم اللوحة

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عمر شويل - جدة تقدم وزارة الداخلية الكويتية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على المركبات عن طريق تسجيل رقم اللوحة الخاص بالسيارة، يتم تسجيل المخالفات على مركباتهم وفي بعض الأحيان يلزم دفع غرامات مقابل هذه المخافات وقد قامت الوزارة بإتاحة هذه الخدمات على موقعها الرسمي على الإنترنت بهدف تسهيل الأمر على الجميع وتوفير الوقت وتقليل الإجراءات الصعبة المطلوبة في كل مقر حكومى.

طريقة سداد غرامة المخالفات المرورية في الكويت

خدمة دفع الغرامات متاحة إلكترونيا عبر نفس الموقع الذي تستعلم منه عن المخالفات على السيارات، وهي كالتالي:

الدخول على موقع وزارة الداخلية الكويتية.

تسجيل الرقم المدني.

اضغط على زر استعلام.

اختر طريقة سداد الغرامات المناسبة لك.

اكتب كل البيانات المتعلقة بالحساب الذي تريد سحب قيمة الغرامات منه.

اضغط أيقونة تأكيد عملية السداد.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة الكويت

لا يحتاج الأمر سوى إجراء مجموعة خطوات سهلة نشرحها كما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية.

اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية.

اختيار تبويب الإدارة العامة للمرور.

النقر على أيقونة المخالفات.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات.

اختيار أيقونة الأفراد.

تسجيل الرقم المدني في الأيقونة المخصصة له.

اختيار أيقونة استعلم.

انتظر قليلا يوضح لك الموقع جميع المخالفات المسجلة على المركبة إن وجدت.

كيفية الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية

يعمل العديد من السائقين في دولة الكويت بالاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية باستخدام الرقم المدني بأتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية.

اضغط على خانة استعلام مخالفات الأفراد .

تحديد النظام المروري .

اختيار طريقة الدخول وهي الإستعلام بالرقم المدني .

إكتب رمز التأكيد والتحقق لتثبت أنك لست روبوت.

اضغط على أيقونة بحث، بعدها ستظهر قيمة مبلغ المخالفة اذا التي تم سقوطها على السائق أو المركبة.

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