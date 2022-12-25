نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2022 بالرقم المدني عبر موقع المربع الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2022، في الساعات الأخيرة تزايد البحث في مختلف المحافظات الكويتية عن نتائج الطلاب بالرقم المدني. وستكون متاحة لجميع الطلاب والأولياء في الساعات القليلة القادمة، وستجهز قريبا حسب تصريح الجهات المعنية، وهذا بعد إكمال عملية التدقيق في علامات الطلاب والتحقق منها ثم سيتم اعتمادها ليتم إتاحتها على موقع المربع الإلكتروني نتائج الطلاب moe.edu.kw، وهذا الرابط الذي أشرنا إليه الهدف منه هو تسهيل الأمور على الجميع، وقد أطلقته وزارة التربية نتائج الطلاب، والأمر يشمل كل المراحل الدراسية دون استثناء، الابتدائي والمتوسط والثانوي، وفي هذا المقال سنوضح لكم تفاصيل طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب 2022 الكويت الفصل الأول عبر موقع ثقفني الإخباري، تابعوا معنا.

نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2022

من المترقب الإعلان عن نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2022 في مختلف المحافظات، وللإشارة فإنه سبق وأن أعلن عن نتائج الطلاب الكويت 2022 في عدد من المدارس، والتي يصل عددها إلى 120 مدرسة، وكان هذا بتاريخ 21 من ديسمبر 2022. في انتظار بقية الصفوف الدراسية، وللاستعلام عنها لا بد من الدخول إلى موقع المربع نتائج الطلاب moe.edu.kw واتباع ما يلي:

أول خطوة يجب عليك القيام بها هي الذهاب مباشرة إلى موقع وزارة التربية نتائج على الإنترنت

بعد ذلك يتعين عليك الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع، اختر منها نتائج الطلاب 2022 في الكويت

عليك أن تختار المرحلة التي ينتمي لها الطالب، ويجب أن كتبت الرقم المدني الخاص بالطالب في المكان المحدد له

آخر خطوة هي النقر على زر الاستعلام عن النتائج موقع وزارة التربية، وسيتمكن من التعرف على النتائج فور رفعها من طرف المدارس التي رفعت النتائج في الكويت.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت

عقب كل امتحانات يستعلم الطلاب والأولياء على حد سواء عن أسماء المدارس التي رفعت النتائج في الكويت. وهناك العديد من المحافظات التي تتضمن عدة مدارس، مثلا منطقة الأحمدي فيها مئة وستة وعشرون مدرسة. ومنطقة حولي أيضا فيها 71مدرسة، والجهراء فيها واحد وثمانون مدرسة، أما العاصمة فيوجد فيها تسعة وتسعون مدرسة، ونؤكد بأن رفع النتائج يكون بشكل تدريجي فور الانتهاء من التصحيح والتدقيق.

نصل إلى نهاية مقال عرضنا لكم فيه موضوع نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2022. والتي لم يعد يفصلنا عنها سوى ساعات فقط من الآن. بحيث سيكون في إمكان كل الطلاب التعرف على نتائج الطلاب موقع المربع 2022.