نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل الأموال من السعودية إلى مصر تطبيق بنك الراجحي وكم يستغرق التحويل الدولي بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحويل الأموال من السعودية إلى مصر عبر التطبيق بنك الراجحي تتعدد خدمات مصرف الراجحي من إيداع أموال وسحب وتعاملات اسهم وقروض و أيضا تعاملات مالية بينه وبين البنوك العديدة الأخري في جميع أنحاء العالم سواء كانت البنوك المحلية أو البنوك العالمية ومن ضمن هذه الخدمات التي يقدمها طريقة تحويل الأموال من السعودية إلى مصر عبر تطبيق الراجحي لذالك يتساءل الكثير من الوافدين المصريون في المملكة العربية السعودية عن خدمة تحويل الأموال بين الدولتين المملكة السعودية وجمهورية مصر العربية عبر بنك الراجحي والبنوك المصرية.

طريقة تحويل الأموال من السعودية إلى مصر عبر تطبيق بنك الراجحي

تابعوا معنا الخطوات التالية لكي يمكن لعملاء بنك الراجحي تحويل الأموال من السعودية إلى مصر عن طريق تطبيق الراجحي.

تحميل تطبيق تحويل الراجحي لجوال الاندرويد من هنا.

كما يمكن للعملاء تحميل تطبيق تحويل الراجحي لجوال الايفون من هنا.

متاح فتح تطبيق الراجحي على جوال العميل أيضا.

كما يمكن تسجيل الدخول إلى تطبيق تحويل الراجحي باسم المستخدم وكلمة السر.

قم بإدخال رمز التفعيل المرسل من بنك الراجحي إلى رقم جوال العميل المسجل في منصة ابشر.

قم بالنقر على خيار إضافة مستفيد من تبويب التحويلات الظاهر على القائمة الرئيسية للتطبيق.

قم باختيار مستفيد دولي حتى يمكنك إرسال حواله دوليه من مصر إلى السعودية.

قم بالنقر على اختيار نوع المستفيد والحوالة الدولية المرغوب في تنفيذها من السعودية إلى مصر من خلال تطبيق الراجحي.

عليك اختيار الحوالة السريعة الظاهرة فقط أمام عملاء الراجحي على كل من دول باكستان ومصر وبنغلاديش.

اذكر اسم البنك المراد المراسلة له في مصر من ضمن قائمة البنوك المتاحة وما هو موقع فرع البنك.

يتم اختيار نوع عمله الحوالة سواء كانت بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي.

وبعد حدد نوع الحوالة فورية شبيهه بحوالة ويسترن يونيون أو إلى حساب بمصرف في بنك مراسل.

ثم النقر على التالي سجل جميع بيانات المستفيد وتتمثل في الأتي:

سجل اسم المستفيد أولا والاسم الثاني. اكتب جنسيته المستفيد. تدوين رقم جوال المستفيد في مصر. اكتب اسم المدينة والشارع والعنوان البريدي. ثم الضغط على التالي. يجب مراجعة جميع بيانات المستفيد المسجلة مع التأكيد عليها حرصا من وقوع خطأ. وبعد الضغط على تأكيد. اكتب رمز تفعيل المستفيد المرسل من البنك إلى جوال العميل. الضغط على تفعيل. ثم الضغط على خيار اتصل بي لتفعيل المستفيد الدولي.

اتصال بنك الراجحي بالعميل

يتصل بنك الراجحي بالعميل عبر مكالمة صوتية يطلب منه البنك الضغط على رقم واحد لتفعيل المستند الدولي المضاف. وبعد تظهر رسالة للمستفيد تؤكد نجاح تفعيل المستند. ثم العودة إلى القائمة الرئيسية لتبويب الحوالات عبر تطبيق الراجحي. النقر على خيار مستفيد بنك دولي. حدد الحوالة الدولية الفورية للمستفيد المضاف. وبعد تظهر قائمة المستفيدين الدوليين المضافين إلى حساب العميل ثم الضغط على اسم المستفيد المقصود بإرسال حوالة دولية إليه من السعودية إلى مصر. يجب تحديد حساب العميل المقصود من خلاله إرسال الحوال الدولية. حدد كم المبلغ المالي للحواله عن المراد أراسله من دوله السعودية إلى مصر. اختر عمله الحوالة وما هو الغرض من الحوالة. ثم الضغط على التالي مع التأكيد على الحوالة عقب مراجعة جميع البيانات المدخلة من قبل العميل المرسل. ثم يرجى الاحتفاظ برقم تحويل الحوالة و إرساله إلى المستفيد لتأكيد الحوالة.

كم يستغرق التحويل الدولي من بنك الراجحي

أوضح مصرف الراجحي عن المدة الزمنية لوصول الحوالة الدولية من المرسل إلى المستفيد المضاف من خلال التطبيق كما يلي:

يستغرق وقت وصول حواله الراجحي الدولية في حالة اختيار الحوالة الدولية السريعة عشر دقائق زائد رسوم 24 ريالا سعوديا.

كما يستغرق وقت وصول حواله الراجحي الدولية عند اختيار الحوالة العادية مده من الزمن 24 ساعة كحد اقصي زائد الرسوم 15 ريال سعوديا.

أسماء البنوك المراسلة المصرية مع بنك الراجحي

أوضح مصر في الراجحي عن عدد شبكات من البنوك المصرية المراسلة المرتبطة مع بنك الراجحي في السعودية والتي من خلالها يتم إرسال واستقبال الحوالات المالية الدولية بكل سهولة ويسر ومدة زمنية لا تزيد عن 24 ساعة وتشمل الشبكة كل من المصارف المراسلة المصرية التالية: