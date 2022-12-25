نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة اعرف الشروط وموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أعلن عن فتح باب القبول للوظائف القانونية بالمدينة المنورة وعدد الوظائف المعلن عنها (33) وظيفة تكمن في الوظائف الإدارية والمالية والفنية بمختلف التخصصات من حملة شهاده البكالوريوس والدبلوم والثانوي وحدد المجمع عدد من شروط التقديم على تلك الوظائف من أول الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وليس لديه عمل اخر أي متفرغ للوظيفه تفرغ تام كما تم التنوية على العديد من الشروط الأخري المطلوبة والتي يجب توافرها مسبقا في كل متقدم قبل البدء في عمليه التسجيل مع الالتزام بكافه القوانين الموضحة لكي يتم القبول ومنها يشترط الحصول على المؤهل الدراسي المعلن عنه ضمن الشروط وقد أوضح المجمع عن كيفية التقديم ويكون بطريقة إلكترونية من خلال بوابة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف كما نوهة عن موعد ومتطلبات التقديم سوف نلقي الضوء عن رابط تقديم وظائف مجمع الملك فهد لطباعه المصحف الشريف من خلال السطور التالية عبر هذا المقال.

رابط التقديم في وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعد من أكبر المطابع في العالم لطباعة المصحف الشريف كما يعد المسؤول الأول عن ترجمة المصحف هذا المجمع متفرغ تماما لخدمة القران الكريم في ظل زيادة طلب العالم الإسلامي إلى المصحف الشريف وترجمة معانية بجميع اللغات والعناية بجميع علومه في المملكة السعودية حيث تتميز المملكة بدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين والاهتمام الواضح من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بأهمية خدمة القران الكريم بتخصيص جهاز متفرغ ومتخصص لهذا العمل الجليل، مسبقا وضع حجر الأساس لهذا المجمع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة في يوم السادس عشر من المحرم لعام 1403 هجرية الموافق 1982 ميلادية.

شروط وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

أعلن عن شروط القبول لوظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والتي يجب توافرها في كل من يتقدم لقبول طلب التوظيف والشروط كما يلي:

يعد شرط أساسي وهو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

بالنسبة لشرط العمر ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة متفرغ لها تماما.

الإجادة الجيدة في الحاسب الألي للمتقدم.

أن يكون لدى المتقدم المؤهل المطلوب للوظيفة في حالة وجود شهادة من خارج المملكة السعودية يجب توافر ما يعادلها وان يكون مصدق عليها داخل المملكة.

بالنسبة لوظيفة تخصص( القانون) درجة البكالوريوس فاعلي.

أن يكون صاحب خبره في مجال الوظيفة المعلن عنها لا تقل عن ثلاث سنوات.

وجوب سنوات الخبرة و الدورات أن تكون في مجال الوظيفة المعلن عنها.

أن يكون المتقدم لائق صحيا وبدنيا.

مراعاة استكمال جميع بيانات الطلب.

تقديم جمع الوثائق المطلوبة في ملف pdf.

يجب اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية للقبول.

في حال أن وجد طلب غير مكتمل سوف يستبعد نهائيا.

طريقة التقديم في وظائف مجمع الملك فهد

من خلال البوابة الرسمية بوابة التوظيف الخاصة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أعلن عن عدد من الوظائف في السعودية سنتعرض معكم من خلال موقعنا موقع ثقفني طريقة التقديم على تلك الوظائف.

الانتقال إلى موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. انظر أعلي الشاشة وقم بالضغط على الوظائف. عليك تحديد الوظيفة التي ترغب فيها والمناسبة مع مؤهلك الدراسي ثم الضغط على تقديم. ألا يفوتك الاطلاع على الشروط والضوابط المعلن عنها. قم بتعبئة البيانات المطلوبة للتقديم مع أرفاق كافة المستندات المطلوبة. ثم الضغط على زر إرسال الطلب.

موعد التقديم على الوظائف

أعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين بداية موعد التقديم بدءا من يوم الأحد جماد الأخر 01/06/1444 هجرية الموافق 25 ديسمبر 2022 ميلادية ويستمر بعد التقديم مفتوح لمدة 10 أيام حتى يوم الثلاثاء 3 يناير 2023 بالمقابل 10 جمادى الأخر 1444 هجرية.