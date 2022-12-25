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عمر شويل - جدة طريقة طلب الطعام عبر تطبيق البيك الجديد بالتفصيل من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين نظرًا لأن مطعم البيك من المطاعم ذات الشعبية الكبيرة في المملكة. وقد توسع البيك ليضم فروعًا في دول أخرى كالإمارات والبحرين غير أنه يمتلك 120 فرعًا على مستوى المملكة. ويعد تطبيق البيك الذي أطلقته الشركة من الأمور التي ساعدت العملاء في إرسال طلباتهم لأقرب فرع وتسديد المبالغ إلكترونيًا عبر رقم الحساب البنكي أو الفيزا الإئتمانية ويمكن الطلب بالخطوات الآتية:

طريقة طلب الطعام عبر تطبيق البيك الجديد

يمكن طلب وجبات البيك عبر تطبيق البيك من خلال الخطوات الآتية:

تثبيت تطبيق البيك على هاتفك المحمول.

ثم الدخول للتطبيق واختيار الوجبة ونوعها وعدد الوجبات التي تريد شراءها.

ابدأ في تفعيل خاصية الموقع الجغرافي GPS حتى يتمكن التطبيق من تحديد موقعك وعرض قائمة بالفروع الأقرب لك.

من ثم اختيار الفرع المناسب لك أو الأقرب إليك والنقر على رمز القلب المجاور له.

ثم التأكد من البيانات المدخلة والمعلومات الشخصية المتعلقة بالاسم والعنوان والفاتورة.

من ثم النقر على أيقونة التالي واكتب كل البيانات المتعلقة بالبطاقة الائتمانية.

ثم تصلك رسالة لتأكيد الطلب، وتليها رسالة أخرى تحوي على تفاصيل موعد وعنوان التسليم.

من ثم استلام طلبك بعد مدة قصيرة من الطلب من الفرع الذي تم اختياره .

خدمات تطبيق البيك الجديد

دفع المبالغ الخاصة بالطلبات من المطعم.

بإمكانك استخدام خدمة المطاعم الموجودة داخل التطبيق.

اختيار الفرع المناسب أو الفرع القرب لك مقدم الطلب واستلام الطلب من هذا الفرع بسرعة وسهولة.

قائمة الطلبات التي يؤمنها تطبيق البيك

وجبات دجاج البيك المكونة من 4 قطع دجاج أو من 8 قطع مع كمية من البطاطس وصوص الثوم الخاص بالبيك والخبز.

وجبات مسحب الدجاج المكونة من قطع الدجاج المخلية الشهية ووجبات البرجر.

السندوتشات.

العصائر والسلطات.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول كيفية الطلب من تطبيق البيك الجديد بالتفصيل والخطوات خطوة خطوة، واستعرضنا معلومات عن التطبيق ومعلومات عن وجبات البيك الشهية، يذكر أن مطعم البيك من أكبر مطاعم المملكة ويضم فروع في كل المناطق تقريبًا.