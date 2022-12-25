نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون الاحوال الشخصية الجديد 2023 وأهم القرارات الحديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون الاحوال الشخصية الجديد في مصر قرارات جديدة في صالح الأب طالبت العديد من العائلات بتغيرات في قانون الأحوال الشخصية لأن أحكامه لا تتماشى مع أسلوب الحياة الحالي، بناء علي ذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد كبير من الرسائل الخاصة بقانون الأحوال الشخصية في مايو 2022، تفيد بأن قانون الأحوال الشخصية من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمع ويتطلب قانونا عادلاً و متوازناً، كعامل ضابط في قانون الأحوال الحديث بنفس الطريقة التي يرتكز بها الدين على الضمير، وهذا لا يتجاهل إجراءات الدولة، وأضاف الرئيس السيسي قائلاً أن الانقسامات الأسرية تؤثر على الأجيال القادمة، ومخاوف كثيرة تطرق ذهن الشباب بشأن المشاكل الأسرية جعلت الشباب يترددون في الزواج و يفكرون كثيراً قبل البدء في تكوين أسرة.

قانون الاحوال الشخصية الجديد في مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي 2022,0، وكلاً من المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة لإعداد قانون الأحوال الحديث، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الإجتماع ناقش عمل لجنة إعداد المسودة الجديدة لقانون الأحوال الشخصية.

ومن هذا المنطلق، اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على أبرز ملامح مشروع قانون الاحوال الجديد على النحو التالي:

إنشاء صندوق إعالة الأسر المصرية ووثائق التأمين للمساعدة مالياً في مواجهة المصاريف والتحديات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية.

توفر الدولة تمويل الصندوق وتدعمه بالكامل.

يجب تبسيط كتابة القانون الجديد وتفصيله بطريقة تجعل أحكامه مفهومة بسهولة ودمجها من قبل جميع فئات المجتمع المصري وخاصة أولئك الذين لا يعملون في الإجراءات القانونية.

يهدف هذا القانون إلي صياغة مواد قانون الاحوال الجديد بطريقة سهلة .

الغاء القوانين السارية حالياً وهم 6 قوانين.

عقدت لجنة اعداد القوانين حتي اليوم 20 اجتماعاً.

أنتهت اللجنة من إعادة كتابة 188 مادة من مواد القانون وهذا بشكل أولى.

يجري وضع القرارات الأخيرة على مسودة الأولية للقانون بشأن مسائل الوصاية على الأموال.

يتضمن هذا المشروع من القانون الجديد صلاحيات جديدة للقضاة للتعامل مع الحالات الطارئة لدعم العائلات.

وضع إجراءات جديدة للحد من الطلاق.

إعادة كتابة قسائم الزواج والطلاق لضمان إدراج ما أتفق عليه الطرفان في إجراءات الزواج والطلاق.

القانون الجديد ينحاز للطفل

قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة وضع مشروع قانون الأحوال الجديد، إن مشروع القانون سيوفر وقت محدد في تقنين حالات الزواج العرفي، وبعد ذلك لن يتم الاعتراف بها قانونًا.

وأضاف خلال تصريحاته عبر التليفزيون المصري، أن الأب يأتي في ياتي في المرتبة الثانية بعد الأم بدل من أم الزوجة، موضحاً أنه تمت مراجعة جميع قوانين الدول العربية وسماع الآراء والأفكار.