رابط تقديم الجامعة العربية المفتوحة السعودية 1444 خطوات القبول والتسجيل arabou.edu.sa

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عمر شويل - جدة رابط تقديم الجامعة العربية المفتوحة السعودية، من أشهر كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الحساب الرسمي للجامعة على تويتر، عن بدأ استقبال طلبات القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني 1444، وذلك لجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية، هذا وتضم الجامعة ثلاث كليات وهي “كلية دراسات الحاسب الآلي، كلية دراسات إدارة الأعمال، كلية الدراسات اللغوية”، وقد أعلنت الجامعة عن مواعيد التسجيل للفصل الدراسي الثاني 1444 سواء سواء للطلاب المستجدين أو الطلاب المستمرين، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نستعرض معكم تفاصيل التقديم ومتطلبات القبول على مرحلة البكالوريوس، وكذا الرابط الإلكتروني للتسجيل بالخطوات فتابعونا.

رابط تقديم الجامعة العربية المفتوحة السعودية 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني “arabou.edu.sa”.

الضغط على أيقونة طلب الالتحاق.

تعبئة البيانات المطلوبة صحيحة ودقيقة.

سداد رسوم التسجيل 437 ريال عن طريق “فيزا، مدي، ماستر كارد”.

أو من خلال البنك على كود الجامعة “017”.

سيتم إرسال رسالة نصية على بريدك الإلكتروني تفيد موعد اختبار تحديد المستوي.

موعد التقديم للجامعة العربية المفتوحة الفصل الدراسي الثاني 1444

للطلبة المستجدين يبدأ التقديم من 25 ديسمبر 2022 ويستمر حتي 21 يناير 2023.

للطلاب المستمرين يبدأ التقديم من 8 يناير 2023 ويستمر حتي 21 يناير 2023.

متطلبات القبول

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها. في حال حصول المتقدم على الشهادة من خارج المملكة تقديم شهادة المعادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية. أصل الهوية الوطنية + جواز السفر إن وجد للسعوديين مع صورة للمطابقة. إقامة وجواز سفر ساري المفعول لغير السعوديين + صوره منهم للمطابقة. عدد 2 صورة شخصية للمتقدم حديثة مقاس 4×6. رسوم القبول والتسجيل 437 ريال سعودي غير مستردة. تحميل المستندات المطلوبة بصيغة pdf. الالتزام بالحضور في الموعد المحدد لامتحان تحديد المستوي. في حال وجود اختلاف أو تزوير في البيانات والمستندات المقدمة يحق للجامعة إلغاء قبول المتقدم.

الجامعة العربية المفتوحة

تعتبر الجامعة نتاج مبادرة أطلقها الراحل الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود عام 1996، لتكون كيان متميز في عدة مجالات تعمل على دمج التعليم العادي مع التعليم عبر الإنترنت، وبالفعل تم تفعيلها في 2002 لتكون أحد الجهات التي ترفع كفاءة العملية التعليمية للمرحلة الجامعية، حيث تهتم المملكة العربية السعودية باستحداث البرامج التعليمية لمختلف التخصصات للمنافسة عالمياً، ويتمثل ذلك في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، كأحد وسائل التطوير والتحديث واكتساب خبرات من مختلف الجامعات العالمية، من خلال إرسال الطلاب السعوديين لأشهر الجامعات العالمين والدراسة بمختلف التخصصات.