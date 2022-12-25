نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مشترك مسجل بالتأمينات الاجتماعية بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن مشترك مسجل بالتأمينات الاجتماعية هي واحدة من استعلامات الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتساءل بعض المواطنين هل أنا مسجل بالتأمينات الاجتماعية؟ حيث يرغب الفرد في معرفة مدي دخوله تحت مظلة نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يرتبط التسجيل في التأمينات بعدد من الخدمات الأخري في المملكة كالتسجيل في التأمين الطبي وغيرها من الخدمات الأخري، ويستطيع كل مواطن أن يتحقق من تسجيله في التأمينات سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاص بالوافد، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن مشترك مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
الاستعلام عن مشترك مسجل بالتأمينات الاجتماعية
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه يوجد بعض الخطوات التي من خلالها يمكن الاستعلام عن مشترك مسجل بالتأمينات الاجتماعية إلكترونيا، ويتم ذلك بالخطوات التالية:
- الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: منصة التأمينات الاجتماعية.
- الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على أيقونة التأمين أون لاين.
- النقر على التحقق من التأمينات الاجتماعية.
- إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المكان المخصص لذلك.
- الضغط على أيقونة استعلام، حتي تقوم المنصة بعرض الاشتراك التأميني الذي يخص الموظف في حالة التأمين عليه، أو ظهور رسالة خاصة على الموقع تفيد بأن صاحب الاستعلام غير مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية.
الاستعلام عن مدة اشتراك بالتأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية
يستطيع للموظف السعودي أو المقيم العامل في المملكة، التحقق من مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية بشكل إلكتروني من خلال استخدام رقم الهوية، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- يقوم كل مستفيد بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- ثم الضغط على أيقونة التأمينات الاجتماعية أون لاين.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن مدة الاشتراك في منصة التأمينات الاجتماعية.
- تطلب المنصة أن يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لذلك.
- الضغط على أيقونة استعلام، حتي يقوم نظام التأمينات الاجتماعية بعرض المدة الخاصة باشتراك المستفيد من حيث بداية التسجيل وتاريخ الانتهاء، وذلك وفق رقم الهوية الذي يتم الاستعلام به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن مشترك مسجل بالتأمينات الاجتماعية بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.