نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مشترك مسجل بالتأمينات الاجتماعية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مشترك مسجل بالتأمينات الاجتماعية هي واحدة من استعلامات الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتساءل بعض المواطنين هل أنا مسجل بالتأمينات الاجتماعية؟ حيث يرغب الفرد في معرفة مدي دخوله تحت مظلة نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يرتبط التسجيل في التأمينات بعدد من الخدمات الأخري في المملكة كالتسجيل في التأمين الطبي وغيرها من الخدمات الأخري، ويستطيع كل مواطن أن يتحقق من تسجيله في التأمينات سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاص بالوافد، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن مشترك مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن مشترك مسجل بالتأمينات الاجتماعية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه يوجد بعض الخطوات التي من خلالها يمكن الاستعلام عن مشترك مسجل بالتأمينات الاجتماعية إلكترونيا، ويتم ذلك بالخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: منصة التأمينات الاجتماعية.

الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة التأمين أون لاين.

النقر على التحقق من التأمينات الاجتماعية.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المكان المخصص لذلك.

الضغط على أيقونة استعلام، حتي تقوم المنصة بعرض الاشتراك التأميني الذي يخص الموظف في حالة التأمين عليه، أو ظهور رسالة خاصة على الموقع تفيد بأن صاحب الاستعلام غير مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن مدة اشتراك بالتأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية

يستطيع للموظف السعودي أو المقيم العامل في المملكة، التحقق من مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية بشكل إلكتروني من خلال استخدام رقم الهوية، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية: