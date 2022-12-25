نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك الراجحي من سداد قروض بالخطوات وأهم الشروط للحصول على الإعفاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت مجموعة من الشركات الخاصة داخل المملكة العربية السعودية بالتمويل وكذلك البنوك،ومن أهم البنوك والشركات التي توجد داخل المملكة هو بنك الراجحي السعودي والذي يوفر تمويلات هائلة للمواطن السعودي، كما يعتبر بنك الراجحي من أفضل البنوك التي توجد داخل المملكة، كما يمتلك الكثير من العملاء سواء من مواطني المملكة أم من المقيمين،ويقدم مصرف الراجحي للعملاء العديد من الخدمات البنكية والمصرفية المختلفة والمميزة. ويعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي هي القرض بمختلف أنواعها وأغراضها من سداد قروض الراجحي والخطوات والشروط المطلوبة للحصول على الإعفاء من الراجحي.

إعفاء بنك الراجحي من سداد قروض 1444

يقدم مصرف الراجحي للعملاء الكثير من المساعدات المصرفية الممتازة، ونظراً لسعي بنك الراجحي من أجل مساعدة العميل الخاص به فهو يقدم الكثير من الامتيازات لهم، ومن أجل ذلك فقد أعلن مصرف الراجحي عن إعفاء العملاء من سداد باقي الأقساط وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير والشروط، كما جاء ذلك الإعلان بعد صدور قرار من قبل الديوان الملكي السعودي والذي يقر على إعفاء جميع المستفيدين والمستحقين من السداد، وذلك في حالة إثبات التعثر وتوفر جميع الشروط المطلوبة، كما قام بنك الراجحي بالموافقة على تنفيذ قرار الإعفاء للمواطنين من السداد.

الشروط الحصول على الإعفاء من سداد القروض

قام مصرف الراجحي بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم يتمكن من الحصول على الموافقة للإعفاء من سداد القروض وتلك شروط الإعفاء الآتية:

في حالة وفاة المستفيد ،أو في حالة عدم العجز الجزئي أو الكلي.

إثبات عدم قدرة المستفيد على العمل.

وقت تعرض المستفيد لحادث يمنعه من العمل.

يجب إرفاق جميع المستندات التي تثبت عدم القدرة على السداد، وإرفاق الأوراق التي يطلبها البنك كاملة.

خطوات تقديم طلب الإعفاء من بنك الراجحي