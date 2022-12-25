وأوضحت الرئاسة الجزائرية -فى بيان- أنه تمت مراسم التوقيع بمقر الرئاسة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، بحضور كل من رئيسى غرفتى البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش وعدد من أعضاء الحكومة.
ووصف البعض قانون المالية الجديد، بأنه يحمل الميزانية الأضخم فى تاريخ الجزائر، حيث تضمن مراعاة المكاسب الاجتماعية المحققة وتكريس سياسة الدولة لدعم الاستثمار، ولاسيما قطاع المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال.
كما نص قانون المالية الجديد على إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، والحفاظ على دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ورفع الأجور، دون أن يتضمن إدراج أية ضرائب جديدة.
وبحسب القانون، ستواصل الحكومة الجزائرية دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية، إضافة للكهرباء، الماء والغاز والبنزين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وكبح جماح التضخم، مستفيدة من ارتفاع قيمة الدينار الجزائرى مقابل اليورو، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة.
أما فيما يتعلق بتكريس سياسة الدولة الداعمة للاستثمار، يتضمن قانون المالية الجديد عدة تدابير من شأنها تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية لفائدة المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال، وإعفاء عمليات التصدير التى يقوم بها الأشخاص الطبيعيون من الضرائب والرسوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الجزائرى يوقع على قانون المالية 2023 عقب إقراره من البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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