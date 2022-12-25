مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو: روسيا لديها استعداد للتفاوض «فيديو»

وأضاف "مشيك"، أن دائمًا ما تعلن روسيا استعدادها للمفاوضات مع أوكرانيا، كما قال اليوم، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بشأن استعداده للتفاوض مع الدول حول الملف الأوكرانى.
وتابع، أن روسيا دائمًا ما تتحفظ على أهدافها وشروطها فى الأراضى الأوكرانية، ما يعنى أن روسيا إذا نجحت فى تحقيق أهدافها عبر المفاوضات، فإنها ستوقف العملية العسكرية على الفور.
واستطرد، أن الخطوات الغربية الأخيرة وخاصة الخطوة التى اتخذتها واشنطن بتسليم أوكرانيا منظومة دفاع جوية، لا تشير إلى إمكانية حدوث مفاوضات فى الوقت الحالى.
وأردف، أن الجانب الروسى بترحيبه بإجراء المفاوضات، أراد أن يرمى بالكرة فى ملعب الجانب الغربى، وتحديدًا الجانب الأمريكى، حيث أراد "بوتين" أن يُبرئ بلاده من تهمة أنها المتسببة فى أزمة الطاقة والغذاء والأزمات الإنسانية.
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