صحفى لـ«القاهرة الإخبارية»: الهدوء يعم شوارع باريس بعد أيام من الاشتباكات

جدة - نرمين السيد - وأضاف خليل، فى مداخلته عبر "سكايب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن محاولات التهدئة حدثت منذ البداية، عن طريق تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورؤساء البلدية، كانت كلها تحاول تهدئة الأمور.
وتابع، أنه منذ البداية والتصريحات تصب ناحية أن الجانى فى حادث إطلاق النيران، سيأخذ عقابه، وسينال ما يستحقه، إلا أن الأمور تطورت خلال الأيام السابقة، حد وصولها للاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن، مشيرًا إلى أن المتظاهرين كانوا غاضبين ويرددون هتافات ضد القضاء، بسبب عدم اتهام الجانى بقيامه بعمل إرهابى.
واستكمل، أن توصيف الجريمة ومسمى التهمة هو ما أغضب المتظاهرين، لأنهم كانوا يرون ضرورة تصنيف تهمته بأنه عمل إرهابى، لافتًا إلى أن حُجة القضاء الفرنسى والحكومة الفرنسية، أن التحقيقات مازالت جارية ولم يتوصلوا بعد لتوصيف نهائى للقضية.
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