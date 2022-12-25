خبير نفطى لـ«القاهرة الإخبارية»: العقوبات ضد روسيا تضر الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأضاف سلامة، فى مداخلة هاتفية من لندن، مع الإعلامية أمل الحناوى، ببرنامج "تغطية خاصة"، والمُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستفيد من ارتفاع أسعار الغاز السائل، إذ كانت تبيعه لحلفائها بثلاثة أو أربعة أضعاف السعر التى كانت تبيعه به لمواطنيها.

وتابع، أن لا شىء سيمنع روسيا من إنتاج النفط مهما حدث، فهى كانت أكبر منتج للنفط فى العالم ومازالت، مشيرًا إلى أن روسيا ستسفيد من ارتفاع الأسعار، لذا فمعدل النمو فى الاقتصاد الروسى فى ارتفاع مستمر.

وأردف، أنها تستفيد من كل ارتفاع فى أسعار النفط، فهى قادرة على الإنتاج، ولديها الزبائن، ولديها أسطول لنقل النفط فى أنحاء العالم.