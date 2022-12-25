خبير لـ«القاهرة الإخبارية»:روسيا ترفض مقترحات الابتعاد عن المفاعلات النووية

جدة - نرمين السيد - وقال رواشدى فى مداخلة هاتفية من كييف، مع الإعلامية أمل الحناوى، ببرنامج "تغطية خاصة" المُذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الخطة الأممية والمناشدة من منظمة الطاقة النووية تلاقى رفضًا روسيًا.
وأضاف الخبير فى شئون دول شرق أوروبا، أن روسيا ترفض كل المقترحات والمبادرات بشأن الابتعاد عن تلك المنطقة التى تضم مفاعلات نووية، وذلك يؤدى إلى أخطار كبيرة، ليس بسبب الإشعاعات النووية فقط ولكن بسبب التأثر على الكهرباء أيضًا.
وأوضح، أن روسيا تقصف البنية التحتية لأوكرانيا، من محطات الكهرباء والماء، والمحال التجارية ومخازن الغذاء، والموانئ التى تستقبل شحنات المواد الغذائية التى ترسلها الدول لأوكرانيا.
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