العالم اليوم - ما الذي يمكنك فعله بالأجهزة الإلكترونية القديمة؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 07:24 مساءً - يفكر بعض الناس كثيرا بشأن ما يمكنهم فعله بأجهزتهم الإلكترونية القديمة، فيما يقرر آخرون بكل بساطة رميها في سلة النفايات.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن هناك العديد من الخيارات بشأن كيفية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية القديمة، سواء كانت عبارة عن هواتف أو حواسيب أو وحدات تحكم..

وأضافت: "لكن في حال قررت التخلي عنها، فيجب التحقق من أنها لم تعد تحتوي على بياناتك شخصية، لذلك ينصح بتفريغ الذاكرة قبل رميها".

ما الذي يمكنك فعله بالأجهزة الإلكترونية القديمة؟

إعادة بيعها: يجري اللجوء لهذا الخيار فقط إذا لم يكن جهازك معطلا وكان يحتفظ دائما بقيمته المادية. وهناك مواقع إلكترونية عديدة توفر معلومات محدثة باستمرار بهذا الخصوص. كما يوجد في بعض الدول ما يعرف بـ"الوسطاء التجاريين"، والذين يقومون بشراء أجهزتك الإلكترونية لإعادة بيعها لاحقا.