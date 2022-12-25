العالم اليوم - شيخ الأزهر يهنئ المسيحيين في العالم بأعياد الميلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 07:24 مساءً - هنأ شيخ الأزهر شيخ أحمد الطيب، يوم الأحد، البابا فرنسيس وقادة الكنائس والمسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد.

وقال شيخ الأزهر "أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد".

ودعا شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية بفيسبوك "الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان".