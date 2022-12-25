العالم اليوم - الملك تشارلز يحيي ذكرى والدته في رسالة عيد الميلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 07:24 مساءً - استعاد الملك تشارلز ذكرى والدته الراحلة الملكة إليزابيث في رسالته الأولى للأمة كملك لبريطانيا بمناسبة عيد الميلاد، وتحدث عن إيمانه بالإنسانية في وقت تسوده "المصاعب والمعاناة".

وقال ملك بريطانيا إنه يشارك "من كل قلبه" إيمان والدته بالرب والناس. وكان الملك تشارلز يتحدث من كنيسة سانت جورج، المثوى الأخير للملكة الراحلة، والذي سبق أن ألقت منه رسالة عيد الميلاد عام 1999.

وأضاف تشارلز "الأمر يتعلق بالإيمان بالقدرة الاستثنائية لدى كل فرد للتأثير على حياة الآخرين، من خلال الخير والتراحم، لإضاءة العالم من حولهم".

ونقلت رويترز عن ملك بريطانيا قوله: “وفي هذا الوقت الذي تسوده المصاعب الشديدة والمعاناة، سواء بالنسبة لمن يواجهون صراعات أو مجاعات أو كوارث طبيعية في أنحاء العالم، أو من يسعون جاهدين في الداخل لتسديد فواتيرهم وتوفير الطعام والدفء لأسرهم، نرى السبيل في إنسانية البشر".

يذكر أن تشارلز بمجرد وفاة الملكة، تولى تشارلز العرش البريطاني. من المقرر أن ينظم حفل تتويجه في شهر مايو.

وخلال رسالة عيد الميلاد المتلفزة، كان الملك تشارلز يرتدي بدلة زرقاء داكنة.

على عكس الملكة إليزابيث، التي كانت تجلس غالبا على مكتب لإلقاء الخطاب السنوي، وقف تشارلز بجانب شجرة عيد الميلاد في كنيسة سانت جورج، وهي كنيسة تقع على أراضي قلعة وندسور حيث دفن والدته ووالده الأمير فيليب.