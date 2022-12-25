قتيلة وجرحى في إطلاق نار عشية عيد الميلاد ببريطانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، عن وقوع إطلاق نار عشية عيد الميلاد في حانة بشمال غرب إنجلترا أدى الى مقتل شابة وإصابة ثلاثة رجال.

وقالت شرطة ميرسيسايد إنها تحقق في حادث إطلاق النار الساعة 11:50 مساءً السبت في حانة لايتهاوس في بلدة والاسي كقضية قتل، ولم تحتجز الشرطة أي مشتبه بهم.

ونقلت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" عن مدير المباحث ديفيد ماكغرين: "هذا التحقيق في مراحله المبكرة للغاية، ونحن نتفهم أن هذا حادث مروّع ومدمّر حقًا وقع قبل يوم عيد الميلاد مباشرة في مكان مزدحم مليء بالشباب”.

وقالت الشرطة في بيان إن المرأة توفيت في المستشفى” متأثرة بجروح جراء طلق ناري”. إلى جانب الرجال الثلاثة المصابين، أصيب عدة أشخاص، بحسب البيان.

وصرح رئيس المباحث قائلا: ”نعتقد أن المسلح غادر موقف سيارات الحانة في سيارة داكنة اللون، ربما كانت مرسيدس داكنة اللون بعد وقت قصير من إطلاق النار، ونحن حريصون على أن نسمع من أي شخص رأى هذا للاتصال بنا على الفور”.