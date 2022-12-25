خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: مناورات الصين ردًا على الاستفزازات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال سامر خير أحمد، الخبير فى الشئون الأسيوية، إن مجلس النواب الأمريكى أقر منذ أسبوعين، مشروع موازنة الدفاع لعام 2023، والتى تضمنت مساعدات عسكرية وبيع أسلحة لتايوان بقيمة 10 مليار دولار.





وأضاف سامر، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية أمل الحناوى، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ربما هذا ما استفز الجانب الصينى، ودفعه لإجراء مناوراته العسكرية الأخيرة، إذ قد يكون سبب مباشر. وتابع، أن الصين فى كل الأحوال تريد فقط ذريعة لتنفيذ مثل هذه المناورات، ردًا على الذرائع التى تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة نشر قواتها فى المحيط الهادى ومضيق تايوان. وأردف، أن تايوان تعتبر جزء من الترتيبات السياسية فى العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية منذ 40 عامًا، ما يعنى 4 عقود من الترتيبات السياسية عنوانها تايوان.

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