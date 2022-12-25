دبلوماسى أوكرانى لـ«القاهرة الإخبارية»: سنبدأ المفاوضات بعد انسحاب الروس

وعلق إيفان سيهيدا، دبلوماسى أوكرانى، على تصريحات "بوتين"، قائلًا، إن موسكو تعلم جيدًا أنها احتلت أراضى أوكرانيا، ونحن مُصرون على وحدة وسلامة أراضينا، وسنبدأ المفاوضات بعد انسحاب القوات الروسية من الأراضى، مضيفًا أن أى تنازل عنها فهو غير مقبول، ونطالب بحقنا طبقًا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح سيهيدا، فى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا عبّرت أكثر من مرة عن رغبتها فى المحادثات مع أوكرانيا على جميع المستويات، لكننا نعلم النية الروسية ونذكر قيامهم بتعبئة 300 ألف جندى، بالتزامن مع نشر الأخبار بأن موسكو جاهزة للمفاوضات، لكن فى الحقيقة أن هذه التعبئة هى للهجوم على بلدنا مرة أخرى.
وأكد الدبلوماسى الأوكرانى، أن المفاوضات ستعطى لروسيا هدنة، وإمكانية لإعادة تجهيز جيشها والهجوم مرة أخرى على أوكرانيا، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى ثقة فى الطرف الروسى الذى خرق أكثر من اتفاق مع كييف، حول ضمان وحدة أراضيها حينما بدأت بالاحتلال العسكرى لشبه جزيرة القرم عام 2014.
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