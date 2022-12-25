باحث سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا تريد إنهاء الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الأفندى فى مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية شيماء الكردى، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تصريحات الرئيس الروسى توضح أن روسيا تريد إنهاء الحرب فى أوكرانيا، لأنها تعتبر أن الحرب بدأت عام 2014، بعد مخالفة أوكرانيا وثيقة الاستقرار التى صدرت عام 1991.

وأوضح الباحث السياسى، أن روسيا تحضر لما يسمى البدء فى الضربة القاضية لأوكرانيا، على أساس أن التعبئة الجزئية للجيش تمت بشكل كامل، والجبهات العسكرية استقرت، وليس هناك أى تقدم أوكرانى، فضلًا عن الحشود الهائلة من الجيش الروسى فى بيلاروسيا والتى تقدر بحوالى 250 ألف مقاتل.