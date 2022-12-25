«القاهرة الإخبارية»: انخفاض تدفقات الغاز والنفط الروسى إلى أوروبا لـ15%

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن أوروبا كانت تستورد 40% من إجمالى طاقتها من روسيا، وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية وفرض عقوبات اقتصادية على موسكو، انخفضت الحصة إلى 15% من إجمالى طاقتها.





وأضاف "سلامة" فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه لا تزال أزمة الطاقة والوقود هى لعبة بين الروس والأوروبيين، وأن الروسيين يحتاجون إلى اليورو الأوروبى، والأوروبيين فى حاجة للنفط والغاز لسنوات مقبلة. وأشار إلى أن هناك محاولة روسية للتلاعب بتدفقات الغاز إلى أوروبا، للتأثير على العرض والطلب ردًا على العقوبات الاقتصادية الأوروبية. وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، أنه رغم الصراعات بين روسيا والغرب لم تصل إلى القطيعة بين الطرفين بالنسبة للطاقة، ولا تزال روسيا تريد إرسال الطاقة إلى أوروبا، لأنها أقل تكلفة فى النقل، واليورو مهم كعملة صعبة لها.

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