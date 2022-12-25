العواصف الثلجية تجبر ملايين الأمريكيين على البقاء فى منازلهم

جدة - نرمين السيد - وأفادت تقارير هيئات الإغاثة الفيدرالية إلى أنه منذ الأمس السبت، توفى 18 أمريكيا وهى الحصيلة الأعلى لضحايا موجات الصقيع فى تاريخ الولايات المتحدة فى يوم واحد، وحذرت سلطات الولايات جموع الأمريكيين من مغادرة منازلهم إلا فى حالات الضرورة القصوى حفاظا على حياتهم وتحسبا لما هو أسوأ مما أدى إلى تعطل حركة التجارة والتسوق.

وتتعرض الولايات الحدودية الأمريكية مع المكسيك حاليا لعواصف ثلجية غير مسبوقة امتد نطاقها من منطقة البحيرات العظمى قرب الحدود مع كندا وصولا إلى ريو جراندى قرب الحدود مع المكسيك، وأرسلت وكالة الطوارئ الأمريكية تحذيرات مشددة لسكان تلك المناطق من مغادرة منازلهم وهم يشكلون نسبة 60 فى المائة تقريبا من تعداد الشعب الأمريكى، كما تتوقع وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية حدوث انخفاضات حادة فى درجات الحرارة فى مناطق جبال روكى لأقل معدلاتها الطبيعية لا سيما فى مناطق الشرق الأمريكى.

وأدت موجات الصقيع والعواصف الثلجية إلى إلغاء 2360 رحلة طيران داخلية ودولية منذ الأمس، وتتحسب هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن يحدث اعصار "بومب" إلى مزيد من الانخفاض فى درجات الحرارة مصحوبة برياح عاتية وتكون الثلوج وهو ما بدأت بوادره فى الحدوث بالمناطق القريبة من البحيرات العظمى، وكذلك تعطلت أوجه الحياة العادية فى مدينة نيويورك الأمريكية لا سيما محطات التزود بالوقود التى نفذت مخزناتها بسبب عدم قدرة حافلات الشحن على الوصول إليها بسبب إغلاق معظم الطرق الرئيسية الرابطة بين الولايات.

وقال سكان محليون للأسوشيتدبرس إن ما تتعرض له الولايات المتحدة من عواصف ثلجية غير مسبوقة يشكل خطر على حياة الأطفال، مشيرين إلى توقف الدراسة فى معظم الولايات تحسبا لما هو أسوأ، كما رفعت المستشفيات الأمريكية حالة تأهبها لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة.

وعلى صعيد الخدمات العامة، شهدت التجمعات السكنية الممتدة ما بين ولايتى "مين" و"سياتل" بشرقى الولايات المتحدة حالة من عدم انتظام خدمات الإنارة العامة والمنزلية.

وقالت مصادر فى حكومات الولايات إن 65 مليون أمريكى من ساكنى الولايات الشرقية قد يشهدون استمرار انقطاع الكهرباء وأنه يتعين عليهم الاستعداد للتعايش مع هذا الوضع لوقت غير معلوم.

وأشارت بيانات لوكالات الإغاثة الفيدرالية فى الولايات المتحدة إلى أن ست ولايات أمريكية تقع فى منطقة نيواينجلاند تعيش حاليا بلا كهرباء بعد انقطاعات بدأت امس السبت وأن 273 ألفا من سكان تلك الولايات يعيشون بلا كهرباء بالفعل منذ الأمس.

وفى ولاية كارولينا الشمالية يعيش حاليا 168 ألف أمريكى بلا كهرباء منذ مساء أمس.. وأبلغت سلطات الإغاثة الأمريكية أن ما لا يقل عن 485 الف أمريكى سيعانون من فقدان الكهرباء خلال الأيام القادمة.

كما أثرت موجة البرد القارس التى تشهدها الولايات الأمريكية فى زيادة معدلات حوادث السير على الطرق السريعة ففى ولاية أوهايو لقى أربعة أمريكيين مصرعهم فى حادثة مروعة اصطدمت فيها 50 حافلة ببعضها البعض نتيجة انخفاض مستوى الرؤية، كما لقى أربعة من قائدى الدراجات النارية مصيرهم فى حوادث متفرقة بولايتى ميسورى وكانساس وأوهايو لمخالقتهم تعليمات الوكالة الفيدرالية للسلامة على الطرق حفاظا على أرواحهم.

وكذلك يشهد الشريط الحدودى الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم اضطرابا بسبب تعرض عشرات الآلاف من النازحين المكسيكيين صوب الحدود مع الولايات المتحدة لموجات البرد القاتل وجميعهم ينتظر قرار المحكمة العليا الأمريكية للفصل فى طلب لجؤوهم إلى الولايات المتحدة متدثرين بالأغطية الثقيلة لحماية أرواحهم.