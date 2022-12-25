«القاهرة الإخبارية»: الجزائر تحتضن مؤتمر وزراء التعليم الفنى لتبادل الخبرات

جدة - نرمين السيد - انطلقت أعمال اجتماعات الخبراء العرب، المعنيين بقطاع التدريب فى المركز الدولى للمؤتمرات، فى العاصمة الجزائر، تحضيرًا للمؤتمر الثالث للوزراء والقيادات العرب، المسؤولة عن التعليم والتدريب الفنى والمهنى، المقرر عقده غدًا الإثنين.





وفى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال أحمد الحيدوسى، المحلل الاقتصادى، إن هذا المؤتمر يأتى استكمالاً للمؤتمرات السابقة التى عقدت فى موريتانيا وتونس، موضحًا أن هذا المؤتمر الثالث يأتى بهدف تعزيز العلاقات بين قطاع التكوين والتعليم الفنى فى الأوطان العربية، ومن أجل تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرات وتطوير البرامج التعليمية لفائدة الشباب الممتهنين فى مجال القطاع الصناعى.

وأضاف الحيدوسى، اليوم الأحد، أن هذا المؤتمر جاء بعد انعقاد القمة العربية الأخيرة بالجزائر، التى أخذت شقًا اقتصاديًا كبيرًا تناول كل السبل لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الأقطار العربية، وجاءت هذه القمة بهذا السياق، مؤكدة أن الكادر البشرى يعتبر قاطرة مهمة فى سبيل تطوير القطاع الاقتصادى.

وأشار الحيدوسى فى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، إلى ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى وتطويره وتأهيله من أجل التطوير الاقتصادى، ليستجيب لمتطلبات التشغيل، ويجب موائمة خريجى مركز التكوين المهنى والتعليم الفنى مع متطلبات السوق، لذلك جاء شعار هذا المؤتمر "موائمة سوق الشغل وفقًا للاقتصاد الأخضر والرقمنة".